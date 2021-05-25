В Казахстане изменится работа коллекторов и микрофинансовых организаций

Токаев принял поправки по работе коллекторов и микрофинансовых организаций.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан", передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает нормы, обязывающие микрофинансовые организации указывать информацию о полной стоимости кредита на первой странице договора.

Поправки направлены на недопущение роста дальнейшей закредитованности граждан и обеспечение оптимальных темпов роста потребительского кредитования, а также регламентацию взаимодействия коллекторских агентств с должниками и третьими лицами.

Ожидаемые результаты законопроекта: снижение уровня закредитованности граждан, создание условий для сбалансированного роста объемов потребительского кредитования, добросовестное соблюдение закона коллекторскими агентствами при взаимодействии с должниками и третьими лицами.

В рамках подписанных поправок в Казахстане планируется вдвое сократить срок хранения кредитных историй.

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