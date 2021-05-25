Как международная компания озеленяет Алматы

Главной целью посадки яблоневых саженцев стало внесение вклада в развитие эко-friendly движения в Казахстане и в озеленение города Алматы.

На минувших выходных компания Carlsberg Kazakhstan и экологический фонд "Табигат" во главе с Тимуром Елеусизовым провели посадку 500 яблоневых саженцев в Сосновом бору Алматы. Инициатором высадки яблоневых садов стал самый молодой и "яблочный" бренд в портфеле Carlsberg Kazakhstan – Somersby.

По словам организаторов мероприятия, главной целью посадки яблоневых саженцев стало внесение вклада в развитие эко-friendly движения в Казахстане и в озеленение города Алматы, а также помощь в возвращении ему статуса яблочной столицы. Примечательно, что со стороны Carlsberg Kazakhstan это далеко не первая экологическая инициатива, направленная на озеленение города.

Компания не раз отмечала, что придерживается принципов устойчивого развития и на регулярной основе выступает организатором социально-значимых акций, среди которых:

· Дозоры, направленные на предотвращение продажи пива несовершеннолетним;

· Поддержка казахстанских представителей искусства (международный проект Portrait Now);

· Высадка деревьев;

· Уборка побережья водоемов в разных регионах Казахстана (включая озера Балхаш и Алаколь) в рамках ежегодного регионального проекта "Мөлдір Су";

· Проект "Ирбис" по сохранению казахстанской популяции снежного барса, реализованный в 2015-2017 гг.

Поддержать мероприятие пришел аким Алатауского района Азамат Калдыбеков, а также сотрудники Carlsberg Kazakhstan, популярные блогеры и представители СМИ. Координировал высадку саженцев председатель фонда "Табигат" Тимур Елеусизов.

Каждый из 500 яблоневых саженцев стал частью одной композиции. Для привлечения внимания общественности саженцы были высажены в форме яблока – исторического символа г. Алматы. За садом будет обеспечен последующий уход, и мы надеемся, что уже через несколько лет жители и гости Южной столицы будут иметь возможность насладиться вкусными яблоками исконно алматинских сортов.

Алматы – город яблок. Разве это не чудесно?

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!