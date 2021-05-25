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Какие регионы Казахстана находятся в "красной" и "желтой" зоне по коронавирусу 

Фото: express-k.kz 25 мая 2021, 09:20

В "зеленой" зоне - пять областей.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 мая, сообщает zakon.kz.

Мангистауская область перешла в "желтую" зону по короновирусу. Там находятся Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "красной" зоне - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области.

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