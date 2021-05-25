Цой заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса за последнюю неделю снизилось на 4 тыс. человек - министр.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, Казахстан находится в "желтой" зоне. В "красной" зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Атырауская и Акмолинская области. Западно-Казахстанская область находится на границе между "красной" и "желтой" зонах. Шесть регионов в "желтой зоне" - Актюбинская, Павлодарская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, город Шымкент.

Остальные пять регионов в "зеленой" зоне.

В настоящее время наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости и постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Число выявленных случаев коронавируса за последнюю неделю снизилось на 4 тыс. человек. В целом за последний месяц заболеваемость снизилась на 20%, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Занятость инфекционных коек по республике составляет 33% - по сравнению с началом мая снижение на 8%, занятость реанимационных коек снизилась на 2%.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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