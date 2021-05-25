Сколько казахстанцев уже привито от коронавируса, рассказал Цой

Циркуляция индийского штамма на территории республики не установлена.

На заседании правительства РК министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы ведомства, в Казахстане продолжается вакцинация населения против COVID-19.

На сегодня использовано порядка 3 млн доз вакцины, из них 1-ым компонентом привито 2 015 053 человека, что составляет 20% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 949 802 человека, - сообщил Цой.

Также в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: порядка 320 тысяч первого компонента и 650 тысяч - второго компонента.

Дополнительно 7 млн доз вакцин Спутник V произведено на КФК и согласно графика будет поставлено в регионы, - уточнил он.

Министр добавил, что в целях определения новых мутаций на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов коронавируса циркулирующих на территории республики.

Так по итогам изучения образцов, выявленных в апреле текущего года установлена циркуляция "британского штамма" в 30% образцов. Циркуляция индийского штамма на территории республики не установлена, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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