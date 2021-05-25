Лекарство для ИП-шника от потерянного времени

Хорошее "лекарство" должно быть доступным.

Первое серьезное испытание для любого ИП-шника — это документация! Справки, акты и счета, выписки и выплаты... Со временем все это уляжется в голове и перестанет вызывать "деловую мигрень", а вот требовать внимания и времени — нет. Но "таблетка" уже создана, хотите рецепт?

Интернет-банкинг Jusan Business — легкое и мобильное решение для любого собственника бизнеса. Контрагенты, подрядчики и сотрудники, налоговые обязательства и оплата выполненных работ, валютные операции и отчетность — абсолютно все на экране вашего ноутбука или смартфона, в любое время и в любой точке мира.

Конечно, на рынке есть аналоги и "дженерики", но у настоящего "лекарства" есть ряд серьезных преимуществ, без побочки и ограничений. Итак:

ВЫЛЕЧИТ ВСЕХ

Хорошее "лекарство" должно быть доступным, поэтому интернет-банкинг Jusan Business доступен для всех! Даже если у вас еще не открыт счет ИП, вы можете оформить его онлайн! Вам не потребуется посещать офис банка, достаточно зарегистрироваться в интернет-банкинге Jusan Business — счет вам оформят за 5 минут!

И, что немаловажно, пользование этим сервисом абсолютно бесплатно!

СУПЕР-ФОРМУЛА

Интернет-банкинг Jusan Business позволяет производить все необходимые выплаты и расчеты онлайн, визировать и "пропечатывать" документы, предоставляет доступ к архиву всех созданных документов и моментальное уведомление контрагентов об отправленном платеже без выгрузки из приложения. Кроме того система содержит базу стандартных электронных документов, справочник по контрагентам и КНП, справочник по БИК и КБЕ других банков Казахстана и реквизиты всех налоговых органов.

ЭКСТРА-БЕЗОПАСНОСТЬ

Для защиты персональных данных и данных о проводимых операциях, Jusan Business обеспечивает несколько уровней безопасности. Это идентификация пользователей при регистрации в интернет-банкинге по биометрии, авторизация при входе по логину и паролю, а также так называемая система одноразовых паролей - OTP (one time password) по sms и email. А для платежей на большие суммы разработчики рекомендуют пользоваться специальными картами OTP - устройство размером чуть меньше обычной банковской карты каждый раз генерит одноразовый пароль и вход по нему можно осуществить только один раз, что гарантирует защиту от перехвата пароля. Кроме того, мобильный вариант интернет-банкинга оснащен так называемой "памятью собственника" — система дает возможность совершать операции только с подтвержденного смартфона и не пропустит их с "постороннего" мобильного устройства.

WOW-ЭФФЕКТ

Интернет-банкинг Jusan Business гарантирует существенное смягчение симптомов "деловой мигрени".

Во-первых, включена автоматическая и бесплатная проверка благонадежности контрагента.

Во-вторых, автоматические уведомления о статусе проведенных платежей, больше не нужно тратить свое время и "вручную" проверять, принят ли платеж.

В-третьих, действительно уникальная для нашего рынка система сканирования и распознавания документов. Вы можете загрузить в систему документ в формате .jpg или .pdf и система "прочитает" и перенесет данные контрагента в бланк платежного поручения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Наша повседневность настолько усложнилась, что даже шопингу необходимо учиться. Сравнивать функционал и материалы, степень удобства и процент доступности, цену и качество. Выбор продукта или услуги всегда требует детального анализа, системного мышления и времени.

Jusan Business сделал это за вас. Выбрал простой и интуитивно понятный интерфейс, максимально автоматизировал самые частые и времязатратные процессы, собрал актуальную базу данных для собственников бизнеса и сделал все это доступным 24/7!

Говорят, лучшее — враг хорошего! Но что вы скажете об идеальном?!

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