Как проходит последний звонок в школах Алматы

Для 9 и 11 классов учебный год еще не закончился.

Последний звонок в школах Алматы проходит онлайн. Правда, это не касается выпускных классов, передает zakon.kz.

Алматы находится в "красной" зоне. Чтобы избежать скопления людей, последний звонок в школах проходит онлайн. Директора школ сняли поздравительный ролик. Школьников сначала поздравили, затем провели им классный час.

В моем районе 28 школ. Во всех школах линейки проходят в онлайн-режиме, кроме двух школ. У меня есть в горах две присоединенные школы. Они целый год учились в офлайн-режиме, потому что у них контингент менее 300 человек. В Сулусайской школе всего 60 детей, в Кольсайской школе 104 ребенка. Поэтому только они в 9 утра будут проводить свои линейки. Остальные 26 школ проводят в онлайн-режиме, - рассказала руководитель Медеуского отдела образования Агайша Сапарова.

Что касается 9 и 11 классов, то для них учебный год еще не закончился. Впереди их ждет итоговая аттестация. Первый экзамен для 9 классов начнется 28 мая, для 11 классов 1 июня. После того, как им выставят итоговые оценки, в середине июня будет вручение аттестатов в офлайн-режиме.

Если позволит эпидситуация мы ожидаем, что проведем линейки по принципу "один класс – одна линейка". Для каждого класса будет отдельное вручение, - рассказала Сапарова.

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