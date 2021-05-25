Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Назван необычный предвестник инфаркта

Фото: pixabay.com 25 мая 2021, 10:16

Зевание может предшествовать инфарктам.

В некоторых случаях зевота может предупреждать об опасных состояниях, сообщает zakon.kz.

Врач-невролог Александр Евдокимов призывает не откладывать визит к врачу, если человек стал замечать за собой зевоту слишком часто.

Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам. Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния, — сказал он РИА Новости.

В таких случаях врач советует задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также о режиме труда и отдыха.

Если человек зевает после плотного обеда, перед или после сна, или в душном помещении, в этом нет ничего страшного и необычного.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
"Барби" в ММА: ради боев переехала из Украины в Казахстан
Как юбка может повлиять на отношения с мужчиной