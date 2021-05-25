300 млрд тенге выделят на Дорожную карту занятости в 2021 году

Глава правительства поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию всех направлений Дорожной карты занятости.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации Дорожной карты занятости (ДКЗ), сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов, акимы Алматинской области Амандык Баталов, Северо-Казахстанской области – Кумар Аксакалов, города Шымкент – Мурат Айтенов.

Реализация Дорожной карты занятости показала свою высокую эффективность в обеспечении рабочими местами и улучшении благосостояния народа. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева были приняты комплексные меры, включая расширение программы Дорожной карты занятости на 2021 год, — сказал Мамин.

Премьер-министр отметил, что в текущем году в рамках исполнения ДКЗ будет уделено особое внимание созданию постоянных рабочих мест через реализацию инфраструктурных проектов, развитие предпринимательства и аграрного сектора.

В регионах будут реализованы инфраструктурные проекты на 127,5 млрд тенге, направленные на строительство и ремонт дорог, медицинских и образовательных организаций.

Через микрофинансовые организации с участием НПП "Атамекен" и акиматов планируется профинансировать бизнес-проекты на сумму 22,5 млрд тенге. На развитие предпринимательства в регионах будет направлено 50 млрд тенге.

На финансирование инвестиционных проектов агропромышленного комплекса планируется направить через АО "НУХ "Байтерек" 100 млрд тенге.

В целом, на реализацию Дорожной карты занятости в текущем году выделено 300 млрд тг, будет создано 35,6 тыс. рабочих мест, в том числе свыше 20 тыс. постоянных рабочих мест, — сказал Мамин.

Глава правительства поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию всех направлений Дорожной карты занятости, а также финансирование инвестиционных проектов.

Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, а также другими заинтересованными госорганами поручено разработать критерии оценки эффективности мероприятий по финансированию сельскохозяйственных проектов.

Создание постоянных рабочих мест надо держать на особом контроле, — подчеркнул Мамин.

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