Лже-владелица ресторана присвоила более 135 млн тенге

Ее осудили на пять лет.

Мошенница из Усть-Каменогорска осуждена на пять лет, сообщает zakon.kz.

В 2019 году в полицию обратился директор предприятия с заявлением о том, что мошенница продала ему "чужой" ресторан в Усть-Каменогорске за 135,5 млн тенге

По уголовному делу неоднократно принимались решения о прекращении расследования, в связи с отсутствием доказательств. После повторного обращения был проведен комплекс следственных действий, добыты неопровержимые доказательства виновности подозреваемой.

Ей инкриминирована статья уголовного кодекса, а именно мошенничество в особо крупном размере (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК). Судом №2 города Усть-Каменогорска и судом апелляционной инстанции обвиняемая признана виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы, - говорится в сообщении ДП ВКО.

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