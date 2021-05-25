Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения подраться с Мейвезером за $100 млн

Российский чемпион UFC отказался от боя с американским боксером.

Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион в легком весе самого известного бойцовского промоушна UFC Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение выйти на бой против американского боксера Флойда Мейвезера за 100 млн долларов, передает zakon.kz.

Об этом рассказал менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, его слова приводит Sportskeeda.

По его словам, россиянин объяснил свое решение тем, что дал слово своей матери больше не участвовать в боях. Хотя оговорился, что может и вернется в октагон, если мать ему разрешит.

Он происходит из мусульманской культуры, мы очень уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери, - прокомментировал Али Абдель-Азиз.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что завершил свою карьеру ради матери. Теперь он хочет проводить больше времени с родными и поддерживать своих братьев, продолжающих участвовать в турнирах.

По сообщениям прессы, в будущем Хабиб намерен создать собственную школу единоборств в России и назвать ее именем покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от коронавируса.

Хабиб Нурмагомедов окончил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. На счету россиянина 29 побед в UFC. Он ни разу не потерпел поражения.

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