Болотов рассказал о добровольном отказе от патентования

При высоких степенях поражения легких каждый процент кожного дыхания становится исключительно важным.

Уважаемые коллеги, дамы и господа!

К сожалению, мне только что пришлось переболеть COVID 19, болезнью уже привычной в нашем обществе, но все еще довольно неприятной. Однако, к счастью, я попал в руки замечательного врача, заведующего 3-им "ковидным" отделением Городской клинической инфекционной больницы им. И.С. Жекеновой Галыма Мейрамовича Орманова и его команды.

В период моего там нахождения мы обсуждали некоторые особенности работы с особо тяжелыми пациентами с высокими уровнями поражения легких, когда каждый процент работоспособной легочной ткани буквально на вес золота. Я выдвинул сначала весьма сырую идею о необходимости активизации кожного дыхания и Галым Мейрамович слету подхватил, подтвердив ее потенциальную работоспособность.

Суть в том, что кожа, будучи самым крупным человеческим органом, участвует в дыхательном процессе, выделяет углекислый газ, поглощает кислород, участвуя в дыхании в размере примерно от одного до двух процентов. Это в том случае если кожа чистая, поры не закрыты. Однако, поскольку известно, что если тело поместить в масло или другую аналогичную жидкость, не пропускающую кислород, человек начинает задыхаться и это позволяет предположить, что процент дыхания через кожу существенно выше.

Таким образом, при высоких степенях поражения легких каждый процент кожного дыхания становится исключительно важным.

Суть предлагаемой нами методики лечения, упрощенно и не вдаваясь в технические детали, сводится к активизации обменных процессов в кожном покрове, будь то при постельном режиме или при помещении пациента в барокамеру.

Активизация уже чистого тела может быть механической (например, растирание мягкой салфеткой) или температурной (некоторое повышение температуры и влажности в барокамере), легкой посильной мышечной нагрузкой, соляными растворами, или иной, но ожидается повышение интенсивности дыхания в два - три раза, что может существенно повысить шансы на выживание и успешное выздоровление пациента в критических ситуациях.

Первой мыслью было попробовать подать заявку на патентование такого способа подготовки пациента с последующим отказом от поддержания патента в силе. Однако, после недолгих размышлений, мы решили отказаться от патентования и сразу передать эту идею во всеобщее пользование, раскрыв в этом сообщении ее суть. Более подробную она, возможно, будет вскоре раскрыта в специальной статье Галыма Мейрамовича или в авторской методике, и искренне желаю ему успехов и в дополнительных исследованиях, и в профессиональной деятельности.

Интересно отметить, что тактику патентования с последующим отказом от поддержания патентов в силе применяют крупные корпорации, в частности авиагиганты, которые таким образом не запрещая и своим конкурентам пользоваться своими разработками, обеспечивают и себе возможность ими пользоваться без риска, что эти или аналогичные разработки будут запатентованы этими конкурентами.

Здоровья всем нам!

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