Спасение младенца и дедушки из пожара попало на видео 

Работа такая – помогать людям.

В Нур-Султане полицейские спасли из пожара 3-х месячного ребенка и дедушку, сообщает zakon.kz.

В 18.40 часов инспектора службы полка патрульной полиции старшие лейтенанты Ерсултан Сарыбаев и Нуржан Жантаев во время патрулирования по проспекту Женис заметили сильное задымление из квартиры на втором этаже. Они вызвали пожарную бригаду, а сами, не теряя драгоценного времени, забежали в подъезд.

Едкий дым уже охватил весь подъезд и успел распространиться по верхним этажам. Стражи порядка оперативно начали производить эвакуацию жильцов. В это время они услышали пронзительный крик женщины о помощи, который доносился с верхнего этажа. У нее задыхался 3-х месячный ребенок. Полицейские, не раздумывая, бросились на помощь. Зайдя в охваченную дымом квартиру, Ерсултан Сарыбаев приблизил ребенка к открытому балкону, чтобы он мог вдохнуть свежего воздуха, а после, укутав в мокрое покрывало, вынес на улицу, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Затем жители дома сказали, что в квартире на четвертом этаже находится 67-летний пожилой дедушка. Оперативно забежав в квартиру, полицейский на своей спине вынес мужчину на улицу.

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