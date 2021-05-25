"Сергек" снова будет штрафовать нарушителей по "выделенке" в Нур-Султане 

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Установлены соответствующие дорожные знаки.
В Нур-Султане "Сергек" возобновляет фиксацию нарушений ПДД по выделенной полосе общественного транспорта, сообщает zakon.kz.
С 26 мая "Сергек" возобновит фиксацию нарушений "проезд по выделенной полосе общественного транспорта" по пр.Кабанбай батыра, на участке от кольцевой развязки (шоссе Каркаралы) до ул.Сыганак в одном направлении, - сообщили в полиции.
В указанном направлении установлены соответствующие дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка, информирующая о наличии данной полосы, соблюдение требований которых на сегодняшний день, является обязательным.
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