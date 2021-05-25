Фото с "памятником" человеку, похожему на Елбасы, прокомментировал Перуашев

Оказалось, что это не памятник, а скульптура, созданная Тлеуберды Бинашевым.

Депутат Мажилиса Парламента, председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев рассказал историю происхождения фото с "памятником" молодому Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.

В соцсетях стали распространять фото с группой мужчин, в числе которых Азат Перуашев, на фоне высокой статуи человека, очень похожего на молодого Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Будет ли в Туркестане установлен памятник Назарбаеву? Похоже, Перуашев готовит подарок, - говорится в описании к фото. В другом паблике написали "скорее всего, в Туркестане появится памятник великому Елбасы. Скорее всего, открытие будет приурочено к 6 июля. Скорее всего, это подарок от "парламентской оппозиции".

Азат Перуашев корреспонденту zakon.kz пояснил, что фото было сделано прошлой зимой.

Это не памятник, а скульптура. Прошлой зимой уважаемый скульптор Тлеуберды Бинашев, член Российской академии художеств, пригласил домой, с гордостью показал мастерскую и свои произведения, рассказал о большом творческом пути. Скульптор предложил сфотографироваться у некоторых своих работ. Все остальное - чьи-то фантазии. Желаю успеха Тлеуберды аға и всем, кому интересна эта тема, - сказал депутат.

Где будет установлена скульптура, он не в курсе.

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