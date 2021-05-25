Полиция застрелила подозреваемого в убийстве при задержании

Подозреваемый скончался.

В редакцию zakon.kz попало видео, которое отправил житель Костанайской области. В нем мужчина рассказал, что сегодня утром убили его сноху. Подозреваемый в убийстве при задержании оказал сопротивление. Полиции пришлось его застрелить.

В нашей семье сегодня случилось горе. Убили мою сноху, зарезали жестоко. Множество ножевых ранений. Последний удар был нанесен в горло. Теща моего брата заходила через задний двор и увидела, как из дома выбегал наш сосед Ахметов, тот который совершил это преступление. Позвонила тут же моему брату, тот мне. Мы принялись искать. Поступила информация, что он на попутке добрался в районный центр на автовокзал, - сказал Ниязи Гусейнов.

По его словам, сотрудники полиции нашли мужчину. Но при задержании он оказал сопротивление, одного полицейского ранил в руку.

Там был мужичок, у него (у подозреваемого – ред.), наверное, была мысль или зарезать или взять в заложники, потому что сдаваться не хотел. Полчаса за ним ходили, упрашивали сдаться. Он был агрессивный, неуравновешенный, кидался с ножом. Пусть люди поймут правильно, там не было выхода никакого - только стрелять на поражение, потому что он положил бы еще пару людей, - сообщил родственник убитой.

Мы обратились в полицию Костанайской области за комментарием.

Там рассказали, что сегодня, 25 мая, около 9:25 утра в поселке Новое в своем доме был обнаружен труп 31-летней женщины. Тело обнаружила мать погибшей. Полицейские обнаружили на теле 23 ножевых ранения. Следы ран были и на руках, что предположительно говорит о том, что она сопротивлялась, пытаясь спастись.

В убийстве заподозрили соседа женщины, ранее он был судим за тяжкое преступление.

Стражи порядка опросили более 40 сельчан. Один из них сообщил, что видел в поле подходящего под описание мужчину, который двигался в сторону лесопосадки. В области объявили план "Перехват". Подозреваемого обнаружили в 40 километрах от поселка.

При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских ножевое ранение.

Сотрудники предложили сложить оружие и сдаться, после чего были сделаны предупредительные выстрелы в воздух. Однако подозреваемый проигнорировал предупреждения и продолжил нападать на стражей порядка с ножом. Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских, при задержании применено табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался, - говорится в сообщении полиции Костанайской области.

Сейчас проводится проверка по факту правомерности применения табельного оружия, также начато расследование по статье "Убийство".

У погибшей женщины остались маленькие дети: старшему ребенку 3 года, младшему 10 месяцев.

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