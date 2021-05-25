Социально значимым продтоварам присвоят идентифицирующие коды

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Участи в пилотном проекте добровольное.
Министр торговли и интеграции РК подписал приказ от 31 марта 2021 года "О некоторых вопросах кодирования социально значимых продовольственных товаров", передает zakon.kz.
В частности, приказом утверждаются Методические рекомендации по проведению пилотного проекта по кодированию для социально значимых продовольственных товаров.
Как отмечается, пилотный проект по кодированию социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) пройдет в рамках реализации Дорожной карты по внедрению социального кошелька и созданию товаропроводящей системы в период с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Физические и юридические лица, осуществляющие внутреннюю и внешнюю торговлю, могут на добровольной основе принять участие в проекте, подав соответствующее заявление в произвольной форме.
Специальные коды будут присвоены следующим товарам:
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!