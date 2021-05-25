Социально значимым продтоварам присвоят идентифицирующие коды

Участи в пилотном проекте добровольное.

Министр торговли и интеграции РК подписал приказ от 31 марта 2021 года "О некоторых вопросах кодирования социально значимых продовольственных товаров", передает zakon.kz.

В частности, приказом утверждаются Методические рекомендации по проведению пилотного проекта по кодированию для социально значимых продовольственных товаров.

Как отмечается, пилотный проект по кодированию социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) пройдет в рамках реализации Дорожной карты по внедрению социального кошелька и созданию товаропроводящей системы в период с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Физические и юридические лица, осуществляющие внутреннюю и внешнюю торговлю, могут на добровольной основе принять участие в проекте, подав соответствующее заявление в произвольной форме.

Специальные коды будут присвоены следующим товарам:

Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке;

Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке

Творог 5 - 9% жирности

Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров).

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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