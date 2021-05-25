Евросоюз "закрыл" небо для Беларуси и авиакомпаний страны

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Такое решение приняли главы государств и правительств ЕС - закрыть небо для белорусских авиакомпаний и запретить им садить самолеты в аэропортах, расположенных на территории сообщества.
Небо Евросоюза закрыли для Беларуси и ее авиакомпаний, передает zakon.kz со ссылкой на Euronews.
Такое решение приняли главы государств и правительств ЕС - закрыть небо для белорусских авиакомпаний и запретить им садить самолеты в аэропортах, расположенных на территории сообщества.
Помимо этого европейским авиаперевозчикам рекомендовали не использовать воздушное пространство Беларуси для транзита.
Эти меры являются согласованной реакцией на инцидент в аэропорту Минска, когда лайнер Ryanair совершил незапланированную посадку. Самолет приземлился после сообщения о наличии взрывного устройстве на борту. Для сопровождения лайнера в воздушную гавань в небо был поднят МиГ-29. Информация о минировании не подтвердилась.
На борту самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, находился оппозиционер и бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в терминале аэропорта.
С Протасевичем была его подруга, гражданка России Софья Сапега. Ее тоже задержали и отправили в СИЗО.
Роман Протасевич начинал карьеру журналистом в минском издании, потом стал главным редактором телеграмм-канала NEXTA, который был внесен властями Беларуси список экстремистских медиа.
На видео, которое было распространено официальными телеканалами, имеется признание Протасевича в якобы организации массовых беспорядков в столице Беларуси.
Поддежку принятым в Брюсселе решениям выразили и в Вашингтоне.
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