Пожар в районе Акорды встревожил астанчан

Жители распространяют видео.

В районе Акорды жители засняли густой дым, сообщает zakon.kz.

В соцсетях распространяют видео.

В столичном ДЧС сообщили, что это горел пух.

25 мая в 14.06 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на вызов по ул. Кунаева, где загорелся тополиный пух. Прибывшие на место пожарные установили, что горит тополиный пух на предварительной площади 250 кв.м. В тушении пожара задействовали 10 человек личного состава, 2 единицы техники ДЧС. Пожар ликвидирован в 14.29. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС.

Там отметили, что только за прошедшие сутки в столице совершено 95 выездов, из них 53 - на тушение тополиного пуха.

ДЧС Нур-Султан обратился к гражданам:

Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям. Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом - не проходите мимо! Объясните им, что этого делать нельзя и что могут наступить печальные последствия. Тем самым вы можете предотвратить трагедию. Подумайте о собственной безопасности и безопасности окружающих!

Днем ранее сообщали, что столицу замело тополиным пухом.

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