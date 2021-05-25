Ускорение голосовых сообщений появилось в WhatsApp 

Скорости можно переключать с помощью соответствующей кнопки при прослушивании сообщения.

В мессенджере WhatsApp заработала функция ускорения голосовых сообщений, сообщает zakon.kz.

Пользователям предложено три скорости для голосовых сообщений — с ускорением 1х (оригинальная скорость), 1,5х и 2х.

Скорости можно переключать с помощью соответствующей кнопки при прослушивании сообщения.

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