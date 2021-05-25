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В Москве "заминировали" метро, аэропорты, вокзалы и гостиницу

Фото: pixabay.com 25 мая 2021, 15:48

Эвакуация людей пока не проводится.

Неизвестный сообщил о минировании в Москве всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос", сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, эвакуация людей пока не проводится.

Волна "минирований" прокатилась по городам России в конце 2019 года. С тех пор суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения и другие объекты практически ежедневно получают сообщения о якобы заложенных бомбах. Угрозы не подтверждались ни разу.

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