37 тысяч рабочих мест создадут в этом году по Дорожной карте занятости

В этом году на реализацию дорожной карты занятости предусматривается выделение 300 млрд тенге.

В 2021 году в рамках Дорожной карты занятости будет создано порядка 37 тысяч рабочих мест, из которых 21 тысяча постоянные рабочие места. Об этом сообщил заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, передает zakon.kz.

Дорожная карта занятости реализуется с 2020 года. Началась по поручению главы государства в рамках антикризисных мер правительства. С прошлого года было реализовано порядка 6,5 тысяч проектов с созданием более 240 тысяч рабочих мест. Это позволило нам удержать уровень безработицы на уровне 4,9%. Удалось не допустить массового роста безработицы, сокращения рабочих мест, - рассказал Ерболат Абулхатин.

По его словам, основные направления карты - это реализация инфраструктурных проектов, в основном социально-культурных объектов: школы, ремонт больниц, занятость на объектах культуры, спорта.

Яркий пример в прошлом году отмечали 150-летие Абая в Восточно-Казахстанской области и комплекс Абая был отремонтирован, также отремонтированы объекты жилищно-коммунального хозяйства, решались многие застарелые проблемы малых и моногородов. Была реализована инженерно-транспортная инфраструктура, развитие малой туристической зоны, аэропорт Урджара можно привести в пример, - сказал он.

Кроме того, проводилось благоустройство населенных пунктов. Так, в Нур-Султане было отремонтировано множество дворов, скверов, улиц, дорог. И это все проводилось в рамках дорожной карты занятости и реализации антикризисных мер.

Как отметил Абулхатин, основная цель дорожной карты не только улучшение уровня жизни населения за счет инфраструктурного развития и создания рабочих мест, но и развитие Агропромышленного сектора, и бизнеса.

В этом году по поручению Президента реализация дорожной карты продолжилась с акцентом на создание именно постоянных рабочих мест. В этом году на реализацию дорожной карты занятости предусматривается выделение 300 млрд тенге и Дорожная карта занятости будет реализовываться по 4 основным направлениям: повышение качества жизни населения, ремонт и строительство социальной инфраструктуры (школы, больницы, поликлиники). Второе очень большое направление – это развитие бизнеса, - рассказал Абулхатин.

В частности, предусмотрено повышение доступности финансирования бизнеса под низкие проценты – 6%, в том числе для физических лиц. Третье направление предусматривает улучшение жизни на селе, создание рабочих мест.

На развитие агропромышленного комплекса с условием создания рабочих мест выделят порядка 100 млрд тенге.

Также хотел бы сказать, что в рамках повышения уровня населения предусматривается порядка 127 млрд тенге . На сегодня отобрано 136 инфраструктурных проектов. Это в основном строительство 64 новых школ, это позволит решить проблему трехсменных и аварийных школ. Например, это очень востребовано в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, других регионах, 13 объектов здравоохранения, в основном это сельские врачебные амбулатории, поликлиники. Это тоже направлено на борьбу с ковидпандемией, - пояснил представители Минтруда.

В этом году, по его словам, основное внимание направлено на развитие системы АПК, обновление и строительство новых каналов, комплекса орошения, также остается четвертое направление – модернизация жилищно-коммунального хозяйства, замена канализации в старых и моногородах. В рамках этого направления планируется создать порядка 19 тысяч рабочих мест, из них 8 тысяч будут постоянные рабочие места.

Что касается развития малого бизнеса, то сегодня в рамках доступности кредитования у нас отобрано почти 5,5 тысяч проектов, в основном это производство сельскохозяйственной продукции, производство молока и в сфере услуг. Кредиты будут выдаваться под 6%, средний размер кредитов мы ожидаем порядка 5 млн тенге. За счет этого планируется создание около 11 тысяч рабочих мест. Развитие бизнеса рассматривается не только как создание рабочих мест, но и поступление налогов, поступлений в бюджет, формирование среднего класса, - рассказал Ерболат Абулхатин.

Он также рассказал, что потратят порядка 100 млрд тенге, выделенных на развитие Агропромышленного комплекса.

Здесь в основном они направлены на крупные проекты, это возведение теплиц, птицефабрик, производственных комплексов по переработке продукции растениеводства – порядка 4 проектов. В итоге это приведет к сокращению импорта продовольственных товаров, созданию рабочих мест, повышению уровня переработки сельхозпродукции. Еще направление - это развитие микробизнеса на селе, выдача микрокредитов под льготные проекты с созданием 6000 рабочих мест, - дополнил он.

В целом в этом году от Дорожной карты ожидается создание порядка 37 тысяч рабочих мест, из них 21 тысяча это постоянные рабочие места.

Это порядка 60%, о чем и говорил Президент страны по переформатированию Дорожной карты. Основные цели дорожной карты, как я уже сказал, это улучшение социальной инфраструктуры путем создания новых социальных активов – школ, больниц, поликлиник, детских садов, насыщение рынка отечественными продуктами питания за счет поддержки и развития агропромышленного комплекса, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение этой доли бизнеса в структуре экономики, - заключил зампредседателя комитета.

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