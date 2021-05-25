Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Он выступит на заседании Глобального круглого стола.
25 мая состоится видеообращение Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента.
Сегодня ориентировочно в 20:00 по времени Нур-Султана глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей. Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, - написал Берик Уали.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!