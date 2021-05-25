Тихановская опасается, что основателю NEXTA дадут "сыворотку правды"

У нас нет точной информации, но есть основания полагать.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская допустила, что против задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича могут применить "сыворотку правды", сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, "сывороткой правды" называют зачастую используемые спецслужбами психотропные препараты, которые заставляют человека не лгать.

Учитывая, что Роман стал личным врагом Лукашенко, очевидно, что тот захочет его уничтожить. Как он это сделает? Заключенные становятся объектами разнообразных способов давления: от пыток до "сывороток правды" - химических веществ, под действием которых человек может сознаться в любом поступке", - высказала Тихановская свои опасения в интервью итальянской газете la Repubblica.

Она также заявила, что точных данных у нее нет, но предположила, что за посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, на борту которого был Протасевич, может стоять российская ФСБ.

У нас нет точной информации, но есть основания полагать, что на борту самолета находились агенты. Мы обратились к властям Греции, чтобы уточнить, кто они и что о них известно. Судя по реакции Москвы, можно предположить, что ФСБ России как-то причастна ко всему, что произошло, - сказала она.

Читайте также:

"США поступали так же". Британцы встали на защиту Лукашенко

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Евросоюз "закрыл" небо для Беларуси и авиакомпаний страны

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!