По предварительной версии автомобиль выехал на полосу для встречного движения.

В жутком ДТП погибли два человека в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

25 мая в 06:00 часов утра на 909 км. автодороги "Самара-Шымкент", в близи п.Богетсай Хромтауского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, - сообщили в пресс-службе ДП области.

Как стало известно, что 61-летний водитель автомашины Nissan Primera на автодороге "Самара-Шымкент", по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение грузовой автомашиной Mercedes-Benz под управлением гражданина Кыргызстана.

В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Nissan Primera от полученных травм скончались на месте ДТП.

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