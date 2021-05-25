В Казахстане увеличат финансирование науки за счет недропользователей

На средства недропользователей планируется создать 15 научных лабораторий коллективного пользования и 10 научно-исследовательских центров на базе отечественных вузов.

В Казахстане к 2024 году планируют полностью централизовать обязательные затраты недропользователей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые будут поступать напрямую в республиканский бюджет. По предварительным расчетам, это позволит увеличить ежегодное финансирование казахстанской науки на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает zakon.kz.

Как пояснили в министерстве, согласно "Кодексу о недрах и недропользовании" недропользователи обязаны выделять на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1% от собственных затрат на добычу. Сегодня компании могут самостоятельно выбирать для финансирования аккредитованные научные институты или автономные организации образования.

Также недропользователи имеют право отчислять средства НИОКР в АКФ Tech Garden (структура МЦРИАП), а также направлять эти деньги на развитие цифровизации. Так, например, они финансировали научные исследования по 74 приоритетным отраслевым направлениям в области геолого-физических методов исследования, промыслового оборудования, регулирования динамики и подготовки флюидов, управления разработкой месторождения и скважины, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, оцифровки месторождений, - отметили в Минэнерго.

Кроме того, по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Правительство планирует централизовать обязательные расходы добывающих компаний на развитие научно-инновационной деятельности. Поправки планируют внести в закон "О науке", а также в "Кодекс о недрах и недропользовании" и др. В настоящее время в Правительстве создана соответствующая межведомственная комиссия с участием НПП "Атамекен".

Вместе с тем по проекту Дорожной карты предусматривается поэтапный переход (в 2022 году - 50%, в 2023 году - 75%, в 2024 году - 100%) к централизации отчислений недропользователей на НИОКР через республиканский бюджет путем создания отдельной бюджетной программы. Таким образом, государство будет самостоятельно распределять полученное финансирование на научную деятельность в Казахстане, - отметили в Минэнерго.

Проекты, претендующие на средства добывающих компаний, будут проходить государственную научно-техническую экспертизу. При этом поддержку получат направления, которые соответствуют общенациональным научным приоритетам, утверждаемым Высшей научно-технической комиссией при Правительстве РК.

Предполагается, что внедрение нового механизма позволит увеличить ежегодное финансирование науки на 25%, повысит прозрачность отчислений недропользователей на развитие научной деятельности, поставит на государственный учет проекты НИОКР и обеспечит их постоянный мониторинг. В результате на средства недропользователей планируется создание 15 научных лабораторий коллективного пользования и 10 научно-исследовательских центров на базе отечественных вузов, - заключили в министерстве.

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