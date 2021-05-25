Навальный о новом уголовном деле: Я все более закоренелый преступник

Приложение zakon.kz
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Я - гений и кукловод преступного мира.
В отношении Алексея Навального возбудили третье уголовное дело, сообщает zakon.kz.
Об этом оппозиционер рассказал на своей странице в Instagram.
Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник. Вчера утром за мной пришел конвоир, отвел меня в комнату, где стоял самовар! Не шучу. И чашки для чая. Кроме самовара, в комнате был следователь по особо важным делам. Он сообщил мне, что в нашей Россиюшке расследуют аж три новых особо важных дела. Ими занимается на самом высшем уровне 21 следователь. И преступник по всем трем уголовным делам я - Навальный Алексей Анатольевич, - пишет он.
Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные вами в ФБК. Постановление на 3 листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано "похитил". Вот и все. Че там доказывать, вы его фамилию видели? Против него любые дела можно возбуждать.
Во-вторых, против меня возбуждено дело по очень экзотической статье 239 "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Следователи обвиняют меня в том, что я "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина". Ха-ха-ха.
Ну и третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, - это оскорбление судьи Акимовой. Той самой тетеньки, которая вела сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело".
Навальный добавил, что "его мощный преступный синдикат растет".
Так что не думайте, что я тут просто сижу в камере, пью чай и бездельничаю. Я совершаю все больше преступлений. Все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей. Мы-то думали, для этого нужно Главное следственное управление и его "следователи по особо важным делам". В общем, я гений и кукловод преступного мира. Профессор Навариарти, - заключил блогер.
Навального задержали 17 января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше". 2 февраля оппозиционеру заменили условный срок на реальный, отправив в колонию на два года и восемь месяцев. Позже суд учел пребывание под домашним арестом.
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