Автомобиль сгорел в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы в Бостандыкском районе вверх по ул.Дулати сгорел автомобиль Hyundai Elantra , сообщает zakon.kz.

Жертв и пострадавших нет.

Огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты.

В этой связи ДЧС города рекомендует обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей "жучки" и всегда иметь исправные огнетушители.

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