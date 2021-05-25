Автомобиль сгорел в Алматы

Приложение zakon.kz
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Жертв и пострадавших нет.
В Алматы в Бостандыкском районе вверх по ул.Дулати сгорел автомобиль Hyundai Elantra , сообщает zakon.kz.
Жертв и пострадавших нет.
Огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты.
В этой связи ДЧС города рекомендует обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей "жучки" и всегда иметь исправные огнетушители.
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