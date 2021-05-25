Каспий может повторить судьбу Аральского моря

Необходимо беречь водные ресурсы.

Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

Прежние практики использования воды привели к очень серьезной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но уже ученые предсказывают, что если серьезно этим вопросом не заниматься, похожая катастрофа может произойти в Каспийском море, - сказал Буриан.

Он уточнил, что отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море.

Идут прогнозы, что этот процесс настолько может ускориться, что действительно это может привести к другой экологической катастрофе, - отметил представитель.

Буриан добавил, что необходимо продвигать сотрудничество по рациональному и ответственному использованию водных ресурсов Каспия.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба.

Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ закрепляет за пятью государствами (Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран, Туркменистан) исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.

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