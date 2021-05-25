В работе СпецЦОНов произошел сбой

Сотрудниками МВД ведутся работы по устранению проблемы.

В работе казахстанских СпецЦОНОВ произошел сбой, они перестали работать, передает zakon.kz.

Как сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", сбой произошел в системе Министерства внутренних дел.

В связи с техническими неполадками на стороне Комитета административной полиции МВД РК временно недоступно получение некоторых услуг. Сотрудниками МВД ведутся работы по устранению проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства! - говорится в сообщении.

По информации АО "Национальные информационные технологии", перебои в работе системе начались еще днем, около 12.00.

О возобновлении государственных услуг будет сообщено дополнительно.

Комитет административной полиции МВД приносит извинения за доставленные неудобства.

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