Путин и Байден встретятся 15-16 июня в Женеве

Об этом сообщают источники в администрации Байдена.

Встреча президентов России и США Путина и Байдена состоится 15-16 июня в Женеве. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации, передает zakon.kz.

Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена, - сообщает телеканал.

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