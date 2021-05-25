30-градусная жара сохранится в ближайшие дни в столице

Теплые и сухие воздушные массы с юга обусловят жаркие и сухие дни.

По-настоящему летнюю погоду прогнозируют синоптики на территории Казахстана в ближайшие три дня. Температура воздуха в столице в эти дни будет держаться на уровне свыше 30 градусов тепла, передает zakon.kz.

По информации сайта акимата, 25-26 мая на территории Казахстана по-прежнему сохраняется по-настоящему летняя погода. Теплые и сухие воздушные массы с юга обусловят жаркие и сухие дни.

На западе страны ожидаются 30…39°С, и даже на северной половине столбики термометров в дневные часы покажут нечасто наблюдающиеся 32…38°С. Но и южная и восточная половина республики не хотят уступать, температура будет стремительно повышаться, и достигнет отметки 30…40°С на юге, и 30…36°С на востоке. Однако, с 27-мая на западные, а затем и на северные регионы начнет оказывать свое влияние антициклон из районов Западной Европы. Подпитываясь холодными северными потоками, он принесет ощутимое понижение температуры в западных регионах до 25…33°С, в северных до 18…28°С, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Завтра, 26 мая, в столице ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов тепла, днем 34-36 тепла.

27 мая прогнозируют юго-западный ветер с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла.

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