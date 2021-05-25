Латвийский депутат предложил взять в заложники сборную Беларуси по хоккею

Бикше считает, что Лукашенко своими действиями "ударил ЕС в лицо", а санкции не принесут нужного эффекта. Поэтому нужно действовать решительнее, а не "замораживать деньги" и "класть цветы".

Депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше (фракция "Для развития/За!") предложил взять в заложники игроков сборной Беларуси по хоккею и держать их в заточении до тех пор, пока в Минске не освободят Романа Протасевича и прочих "политзаключенных", сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в своем Facebook.

Кроме того, он предупредил сторонников президента Республики Беларусь, что всех, кто не хочет изменений, "будут преследовать везде и даже их сторонники на Западе не смогут их защитить". Данный призыв появился на фоне громкого задержания Романа Протасевича в Минске.

Бикше считает, что Лукашенко своими действиями "ударил ЕС в лицо", а санкции не принесут нужного эффекта. Поэтому нужно действовать решительнее, а не "замораживать деньги" и "класть цветы".

Новость, которой мы можем доверять и будем знать, как защищать, должна доставляться продавцам в Борисове, работникам завода Минска. Это можно сделать, задерживая "террористическую" вишенку – белорусскую хоккейную команду. депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше

Мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая сообщил, что государственный флаг Беларуси, который наряду с флагами других стран — участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг.

25 мая Мартиньш Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также вообще убрать флаг IIHF (Международной федерации хоккея на льду).

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