В Сенате обсудили законопроект о Евразийском экономическом союзе

Документ направлен на исполнение положений Таможенных Кодексов ЕАЭС и Казахстана.

На расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету Сената депутаты рассмотрели законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", передает zakon.kz.

Документ направлен на исполнение положений Таможенных Кодексов ЕАЭС и Казахстана в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Депутат Сената Бактыбай Чельпеков отметил, что законопроектом предусмотрены такие изменения, как установление возможности зачtта авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и определение порядка и срока зачисления таких платежей в бюджет.

Очевидно, что эти правила будут работать на сокращение временных затрат участников внешнеэкономической деятельности при уплате таможенных пошлин и упростит их администрирование, - сказал сенатор.

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