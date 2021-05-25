В Москве оштрафовали Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Во вторник будут рассмотрены еще восемь протоколов в отношении Facebook.

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию, передает zakon.kz.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Google LLC признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей, - сказали в суде.

Как сообщает ТАСС, ранее во вторник суд уже оштрафовал Google на 4 млн рублей по двум административным делам.

Как ожидается, во вторник будут рассмотрены еще восемь протоколов в отношении Facebook.

В адрес компаний составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.

Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов.

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