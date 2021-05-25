Перестрелка на армяно-азербайджанской границе – есть погибший

Контрактник ВС Армении получил смертельное ранение в результате перестрелки.

Армянский военнослужащий погиб в результате перестрелки с азербайджанскими военными на территории Армении, сообщает zakon.kz.

Как передает Минобороны республики, перестрелка произошла около 14:20 на приграничном участке села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении.

Контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян получил смертельное ранение в результате перестрелки, начавшейся после того, как противник открыл огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области

12 мая Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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