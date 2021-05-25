Памятные мероприятия в день рождения первого министра обороны Казахстана прошли в Алматы

Ранним утром под окна дома на пересечении улиц Тулебаева и Жамбыла, где жил легендарный военачальник, пришли родные и близкие, воспитанники и сослуживцы.

В Алматы прошли мероприятия, посвященные 97-й годовщине со дня рождения первого министра обороны Казахстана, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, сообщает zakon.kz.

25 мая ранним утром под окна дома на пересечении улиц Тулебаева и Жамбыла, где жил легендарный военачальник, пришли родные и близкие, воспитанники и сослуживцы Сагадата Нурмагамбетова. Каждый год в этот день здесь можно увидеть и курсантов, и генералов. К мемориальной доске возлагают цветы, замирают в минуте молчания, вспоминая героя. Генерал ушел из жизни 24 сентября 2013 года.

После церемонии возложения цветов к мемориальной доске по улице вдоль дома, где жил генерал, торжественным маршем прошли ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Я служил с Сагадатом Кожахметовичем с 1972 года и хотел бы рассказать, о том, какой это был человек. Сагадат Кожахметович был примером просто хорошего человека, командира, отца. Человек, которого не просто уважали, а которому доверяли. Безукоризненным авторитетом и огромным уважением он пользовался среди министров обороны других стран. Он не просто сохранил систему, а выстроил ее, и она до сих пор работает в новых условиях. Он живет во всех нас, кто с ним служил и был знаком, оставил память после себя, которую невозможно забыть. ветеран Вооруженных Сил РК генерал-майор Павел Новиков

Как отметил начальник Алматинского регионального гарнизона генерал-майор Каныш Абубакиров, действующие офицеры помнят все, что сделал для армии Сагадат Кожахметович.

В любой военной организации основой является подготовка офицерских кадров. И эту основу заложил Сагадат Нурмагамбетов. Он очень много сделал, чтобы укрепить систему военных учебных заведений от военного института до факультета генерального штаба. На сегодняшний день казахстанская армия самостоятельно готовит свои кадры, – сказал он.

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