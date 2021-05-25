Сборная Казахстана по хоккею уступила американцам со счетом 3:0

Поражение, к сожалению, вытесняет казахстанцев из первой четверки.

Сборная Казахстана по хоккею встречалась со сборной США. Это третья игра нашей сборной на групповой стадии чемпионата мира и самая неудачная, сообщает zakon.kz.

Встреча проходила на стадионе "Арена-Рига" в Латвии, где вмещались 10 300 зрителей.

Счет открыл Адам Кленденинг на 10 минуте первого периода. Тревор Мур выиграл борьбу у левого борта, передал Робертсону в левый круг вбрасывания, где за шайбу зацепился Джейсон и передал дальнему пятачку на Кленденинга. 1-0.

Во втором периоде Мур сам забрасывает шайбу в ворота Бояркина, когда казахстанцы находились в меньшинстве.

И окончательно шансы казахстанцев на победу похоронил Джек Друри, забивший третью шайбу в наши ворота на 44 минуте.

Стоит отметить, что в третьем периоде казахстанцам удалось поразить ворота соперника, но после видеопросмотра шайбу Егора Петухова не засчитали. Нападающий сборной Казахстана шайбу в ворота отправил коньком.

Ранее казахстанцы сенсационно обыграли хозяев турнира - латышей, а также действующих чемпионов - сборную Финляндии. Оба раза судьбу встречи решила серия буллитов.

Американцы также сыграли два матча. В первом сборная США проиграли финнам, а во втором разгромили Канаду.

С тремя очками американская сборная занимают пятую строчку в группе Б. У подопечных Юрия Михайлиса третье место и четыре балла.

В этой встрече нашим ребятам особенно необходимо было стремиться к победе, так как поражение, к сожалению, вытесняет их из первой четверки. Но не сложилось. Итог игры – 3:0.

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