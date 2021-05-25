Из замка в Британии украли драгоценности стоимостью более миллиона фунтов

Британская полиция выяснила, что воры залезли в замок через окно. После этого они разбили стекло шкафчика, где хранились драгоценности, и унесли их в том же порядке.

В Британии из замка Арундел украли украшения королевы Марии Стюарт, в том числе четки, с которыми она была во время казни в 1587 году, сообщает zakon.kz.

Стоимость похищенного оценивают в 1 миллион фунтов. То есть более миллиона евро, передает Daily Mail.

Среди прочих пропавших предметов — чаши для коронации, которые Мария подарила графу-маршалу Англии.

Замок открылся после длительного локдауна лишь в минувший вторник, а кража произошла в пятницу — сигнализация сработала в 22:30 по местному времени.

Британская полиция выяснила, что воры залезли в замок через окно. После этого они разбили стекло шкафчика, где хранились драгоценности, и унесли их в том же порядке. Также недалеко от замка полицейские обнаружили сожженный легковой автомобиль. Они подозревают, что он имеет связь с кражей драгоценностей.

В полиции подозревают, что злоумышленникам помогал человек, обладающий детальной информацией об охране Арундела. По всей видимости, им было известно, где располагаются камеры видеонаблюдения. Кроме того, они знали, что владелец замка, 18-й герцог Норфолк, находится в отъезде с семьей.

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