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Полуголый мужчина залез на крышу заправки в Алматы и кидался мусором в прохожих

Фото: Кадр из видео 25 мая 2021, 22:56

В комментариях говорится, что это Алматы. Пересечение улиц – Шаляпина и Бауыржана Момышулы.

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором мужчина, в одних трусах, забравшись на крышу заправочной станции Helios, бросается оттуда в прохожих осколками букв логотипа компании, сообщает zakon.kz.

В комментариях говорится, что это Алматы. Пересечение улиц – Шаляпина и Бауыржана Момышулы.

На видео мужчина залез крышу заправки Helios, сел на буквы логотипа и отламывая от них куски, бросается ими в окружающих.

Внизу можно разглядеть полицейского, бегущего куда-то вдоль дороги.

Редакция zakon.kz направила запрос в ДП города Алматы.

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