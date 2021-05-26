Раз в 12 лет: Названа длительность полного лунного затмения 26 мая

Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны.

26 мая 2021 года в период с 15:45 до 18:53 часов по времени Нур-Султана произойдет полное затмение Луны, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Полная фаза лунного затмения продлится всего лишь 14,5 минуты, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны.

Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

Некоторые жители Земли смогут увидеть сразу три астрономических явления: суперлуние, полнолуние и затмение. Такое бывает лишь раз в 12 лет.

В момент суперлуния спутник подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров.

Отмечается, что полное лунное затмение смогут наблюдать жители западного побережья Северной Америки и восточного побережья Азии, Индонезии, Австралии и островов Тихого океана.

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