56-летняя жительница Павлодара может лишиться квартиры из-за мошенников

Женщина работает обычным продавцом в магазине.

Настоящая война за скромную однушку развернулась в Павлодаре, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Пожилая горожанка Зубира Жуматаева купила квартиру еще в 2005 году. Но сначала жилье пришлось отстаивать у мошенников, а теперь на него претендует и сын бывшего владельца. Женщина в отчаянии, она боится на старости лет остаться на улице.

Однокомнатную квартиру 56-летняя Зубира Жуматаева купила в 2005 году. Отдала за нее все сбережения и взяла кредит на 10 лет. Женщина живет тут с сестрой и племянником. Сейчас даже этого скромного жилья Зубира может лишиться. Спустя два года после покупки она узнала, что квартиру ей продали мошенники.

В суде я была свидетелем. На суд вызывались все родственники: мать, отец, брат и бывшая жена. Они все единогласно дали показания, что о существовании квартиры знали, но наследство почему-то не приняли. жительница Павлодара Зубира Жуматаева

Мошенников наказали. И больше никто долгие годы на квартиру не претендовал. До недавнего времени. В этом году объявился сын бывшего владельца и заявил свои права на наследство. Он подал иск в суд, чтобы оспорить договор купли-продажи. Суд встал на сторону наследника.

Несмотря на то, что по последующим двум сделкам покупатели являлись добросовестными приобретателями, истец в соответствии со статьей 261 ГК вправе истребовать имущество из их владения. В связи с тем еще два договора купли-продажи квартиры признаны недействительными. Постановление вступило в законную силу. пресс-секретарь Павлодарского областного суда Маржан Курмангалиева

Зубира Жуматаева в отчаянии. Она работает обычным продавцом в магазине. Денег на очередную квартиру у женщины просто нет.

Я на старости лет могу остаться без крыши над головой. Других родных у меня нету. Сестра не в состоянии мне помочь. Она сама перенесла несколько сложных операций. Племянник еще молодой. Учится. Прошу помочь мне. жительница Павлодара Зубира Жуматаева

Адвокат женщины уверен, конкретных доказательств, что сын бывшего владельца имеет право на недвижимость предоставлено не было. Дело нужно изучить более детально, уверен защитник.

Суд должен был применить срок исковой давности и отказать в удовлетворении иска. И есть еще одно обстоятельство. Не принимали наследство в установленном законом порядке. Соответственно, они не имели права выступать по данному делу истцами. То есть он не является заинтересованным лицом, так как наследство не было принято. адвокат З. Жуматаевой Сергей Пристайчук

Сын бывшего владельца тоже отступать не намерен. Максим Гофман -отец троих детей. Он рассказал, что знает, что такое не иметь собственного жилья. О наличии данной квартиры он узнал от тети, которая переехала в Россию.

Понимая, что к ним претензий у меня нету, что не они виноваты. Они сами перекупили эту квартиру. И задал им вопрос: Почему вы не подаете иск? Уже полгода идут суды. Городской суд был, областной. Почему они не подают иск на тех людей у кого они купили эту квартиру? Кто мошенническим путем овладел квартирой моего отца. На что они мне сказали: а что нам на них подавать? истец Максим Гофман

За помощью Зубира Жуматаева обращалась в областную и генеральную прокуратуру. И даже писала письма президенту Казахстана. Женщина надеется, что в этом споре высшие инстанции все-таки решат проблему в ее пользу.

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