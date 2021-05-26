Разновидность коронавируса неизвестного происхождения нашли в Бразилии

Пока у исследователей нет достаточных подтверждений тому, что он является более заразным.

Новая разновидность коронавирусной инфекции выявлена учеными в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщил во вторник портал G1, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Новый вариант неизвестного происхождения был впервые обнаружен в городе Мокока и широко распространился в городе Порту-Феррейра (оба населенных пункта расположены в штате Сан-Паулу). Он получил наименование P.4.

Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно.

Отмечается, что новый вариант Р4 имеет общее происхождение с "бразильскими" штаммами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28.

По словам вирусолога, признать сейчас наличие нового варианта в стране важно, поскольку он быстро распространяется в регионе и уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан-Паулу.

Он распространяется в среде, где преобладает P1 и "британский" вариант, но нас очень беспокоит его быстрое распространение, — добавил вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

Данные исследований университета Сан-Паулу передали в GISAID — международную инициативу свободного доступа к информации о геномах гриппа и коронавируса. Там ему дали имя P4.

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