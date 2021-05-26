Коронавирус подтвердился у 1739 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждены 378 311 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждены 378 311 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 293,

в городе Алматы – 310,

в городе Шымкенте – 62,

в Акмолинской области – 130,

в Актюбинской области – 36,

в Алматинской области – 96,

в Атырауской области – 64,

в ВКО – 75,

в Жамбылской области – 21,

в ЗКО – 87,

в Карагандинской области – 319,

в Костанайской области – 40,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области – 46,

в Павлодарской области – 87,

в СКО – 39,

в Туркестанской области – 24.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 273,

в городе Алматы - 759,

в городе Шымкенте - 178,

в Акмолинской области - 159,

в Актюбинской области - 119,

в Алматинской области - 402,

в Атырауской области - 52,

в ВКО - 144,

в Жамбылской области - 51,

в ЗКО - 113,

в Карагандинской области - 399,

в Костанайской области - 17,

в Кызылординской области – 19,

в Мангыстауской области - 21,

в Павлодарской области - 74,

в СКО - 17,

в Туркестанской области - 13.

Всего в стране выздоровело 343 788 человек от COVID-19

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