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Коронавирус подтвердился у 1739 человек за сутки в Казахстане

Фото: pixabay 26 мая 2021, 07:59

Всего в стране подтверждены 378 311 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждены 378 311 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 293,
  • в городе Алматы – 310,
  • в городе Шымкенте – 62,
  • в Акмолинской области – 130,
  • в Актюбинской области – 36,
  • в Алматинской области – 96,
  • в Атырауской области – 64,
  • в ВКО – 75,
  • в Жамбылской области – 21,
  • в ЗКО – 87,
  • в Карагандинской области – 319,
  • в Костанайской области – 40,
  • в Кызылординской области – 10,
  • в Мангистауской области – 46,
  • в Павлодарской области – 87,
  • в СКО – 39,
  • в Туркестанской области – 24.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 273,
  • в городе Алматы - 759,
  • в городе Шымкенте - 178,
  • в Акмолинской области - 159,
  • в Актюбинской области - 119,
  • в Алматинской области - 402,
  • в Атырауской области - 52,
  • в ВКО - 144,
  • в Жамбылской области - 51,
  • в ЗКО - 113,
  • в Карагандинской области - 399,
  • в Костанайской области - 17,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангыстауской области - 21,
  • в Павлодарской области - 74,
  • в СКО - 17,
  • в Туркестанской области - 13.

Всего в стране выздоровело 343 788 человек от COVID-19

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