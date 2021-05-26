Коронавирус подтвердился у 1739 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждены 378 311 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 25 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждены 378 311 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 293,
- в городе Алматы – 310,
- в городе Шымкенте – 62,
- в Акмолинской области – 130,
- в Актюбинской области – 36,
- в Алматинской области – 96,
- в Атырауской области – 64,
- в ВКО – 75,
- в Жамбылской области – 21,
- в ЗКО – 87,
- в Карагандинской области – 319,
- в Костанайской области – 40,
- в Кызылординской области – 10,
- в Мангистауской области – 46,
- в Павлодарской области – 87,
- в СКО – 39,
- в Туркестанской области – 24.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 273,
- в городе Алматы - 759,
- в городе Шымкенте - 178,
- в Акмолинской области - 159,
- в Актюбинской области - 119,
- в Алматинской области - 402,
- в Атырауской области - 52,
- в ВКО - 144,
- в Жамбылской области - 51,
- в ЗКО - 113,
- в Карагандинской области - 399,
- в Костанайской области - 17,
- в Кызылординской области – 19,
- в Мангыстауской области - 21,
- в Павлодарской области - 74,
- в СКО - 17,
- в Туркестанской области - 13.
Всего в стране выздоровело 343 788 человек от COVID-19
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