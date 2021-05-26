Без электричества, отопления и горячей воды живут сотни жителей многоэтажки в Нур-Султане

Владельцам квартир приходят баснословные счета за комуслуги, а тепло и свет в дом поступает с перебоями.

Почти год без электричества, отопления и горячей воды живут сотни жителей столичной многоэтажки, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Люди покупали здесь квартиры в основном в ипотеку. И застройщик, по их словам, обещал все блага цивилизации. На деле же владельцам квартир приходят баснословные счета за комуслуги, а тепло и свет в дом поступает с перебоями.

Этот с виду благоустроенный жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в июне прошлого года. Но в отличии от других домов в столице он не подключен к центральным коммуникациям. Многоэтажка отапливается автономно, а свет получает от частной компании. В итоге людям приходят баснословные счета за комуслуги.

Сказали, что автономка, но в принципе от города отопление не отличается. То есть там 2-3 тысячи разница. На самом деле мы оплачивали намного больше, в разы. Если кто-то в городе за однокомнатную квартиру оплачивал около 4 тысяч, то мы оплачивали 25 за однокомнатную квартиру. Платить такие суммы не всем жильцам по карману. Одни получали квартиры как инвалиды, другие покупали жилье в ипотеку. Застройщик в самом начале, говорят люди, обещал все блага цивилизации. На деле же владельцы квартир чуть ли не каждый день сидят без света, горячей воды и отопления. жительница Нур-Султана Алмаш Лемебаева

По словам жителей, комуслуги отключают из-за наличия долгов некоторых жителей.

То есть до января месяца мы платили не по тарифу фиксированную 144 тенге. А платили в зависимости от потребляемого объема. У нас у некоторых жильцов по 40 тысяч, 50, 100 тысяч долгов. И они отключают, говорят, что жильцы не платят за декабрь месяц. Это же не наша вина, пусть они претензии пишут жильцам. Это еще не все проблемы многоэтажки. жительница Нур-Султана Айнур Иргебаева

Также жители сетуют на большие щели в стенах протечку крыши в паркинге. В таком состоянии дом не хочет брать на себя ни одна управляющая компания.

Мы не можем принять дом от застройщика. У нас есть акт, он не соблюдается по строительным нормам. Надо все вот эти недоделки доделывать. Уже лето наступило, завтра наступит зима и все останется так. управляющая ЖК "THE NURALI APARTMENTS" Нурбикеш Исимханова

Чтобы люди не платили "бешенные" деньги за комуслуги в столичном акимате обещают подключить дом к центральному отоплению уже в этом году. А вот проблемы с электричеством решать должен застройщик, говорят чиновники.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по подключению данного дома к сетям тепла. В данном случае у жилого комплекса был автономный источник теплоснабжения. То есть там тепло есть, но автономное с котельной. Действующим законодательством это не запрещено. руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов акимата г. Нур-Султан Максат Есмагулов

В строительной компании уверяют, документы на подключение к центральным электросетям уже оформляют.

Сейчас они пока на временном подключении. Сейчас у нас также есть договор. Мы уже прошли всю экспертизу, мы уже строимся на постоянные сети. Проблему по сетям я думаю, мы этот вопрос решим до конца июня. юрист строительной компании Жанибек Мухамеджанов

Кроме того, в акимате пообещали жильцам к 25 мая возле дома построить дороги. Но пока, говорят люди, ремонтные работы даже не начинали.

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