В Кыргызстане хотят разрешить носить оружие жителям приграничных районов

Группа депутатов парламента КР подготовила законопроект о внесении изменений в закон о пограничных уполномоченных.

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект, который позволяет жителям приграничных районов после специальной подготовки иметь и носить оружие, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Группа депутатов парламента КР подготовила законопроект о внесении изменений в закон о пограничных уполномоченных. Парламентарии считают, что "уполномоченным гражданам" необходимо предоставить дополнительные права и преимущества.

По мнению авторов документа, такие изменения будут способствовать предотвращению фактов посягательств на территориальную целостность и независимость страны и содействовать в охране, защите безопасности границ.

Закон "О пограничных уполномоченных" действует с 2015 года. Он был принят в целях обеспечения государственной целостности путем привлечения жителей приграничных районов, которым предоставлен статус "пограничных уполномоченных".

Такие жители оказывают информационную поддержку Пограничной службе. На сегодня в стране службу несут 140 пограничных уполномоченных. За последние пять лет среди них не было пострадавших или раненых.

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