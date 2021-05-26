Казахстанская боксерша победила монгольскую на чемпионате Азии-2021

Римма Волосенко провела свой первый бой на турнире.

В Дубае (ОАЭ) продолжается чемпионат Азии по боксу, на котором представлена и женская сборная Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская боксерша Римма Волосенко, выступающая в весовой категории до 60 килограммов, провела свой первый бой на турнире.

Она стартовала с четвертьфинала, где встретилась со второй сеяной на турнире — монголкой Монхор Намуун.

Этот поединок закончился победой Волосенко раздельным решением судей. Таким образом, она вышла в полуфинал и уже гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

В ноябре 2020 года Римма Волосенко стала чемпионкой Казахстана.

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