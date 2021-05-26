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СпецЦОНы пока не работают в Казахстане

Фото: kolesa.kz 26 мая 2021, 09:22

Это связано со сбоями в базах МВД.

В работе казахстанских СпецЦОНов по-прежнему наблюдаются сбои, сообщает zakon.kz.

По данным корпорации "Правительство для граждан", автоуслуги не будут доступны до обеда.

В связи со сбоями в базах КАП МВД РК сегодня автоуслуги в СпецЦОНах не будут доступны до 12.00 часов, - отметили в пресс-службе.

Перебои в работе системе начались еще днем 25 мая около 12.00.

О возобновлении государственных услуг будет сообщено дополнительно.

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