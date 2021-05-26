Более 15 тыс. грузовиков экспортировано через пограничный мост в Синьцзяне

Весь процесс реализует равноправную связь, отсутствие прямой встречи и нулевой контакт.

По данным таможни Хоргос стало известно, что с тех пор, как 23 мая 2020 года в Хоргосе впервые была использована модель "передачи на пограничном мосту", через эту модель из страны выехало 15 717 грузовых автомобилей китайского производства.

После вспышки эпидемии коронавирусной инфекции город Хоргос инновационно запустил новую модель "передачи на пограничном мосту", чтобы обеспечить спрос на автомобили китайского производства из стран Центральной Азии, таких как Казахстан и Туркменистан.

"Передача на пограничном мосту" подразумевает, что китайский водитель принимает необходимые профилактические противоэпидемические меры на протяжении всего процесса, подъезжает к месту пересечения пограничного моста между Китаем и Казахстаном, а затем казахстанский водитель вывозит транспортное средство из страны. Весь процесс реализует равноправную связь, отсутствие прямой встречи и нулевой контакт.

Такой режим таможенного оформления снижает влияние эпидемии на экспортную деятельность компании. Сейчас компания ежедневно экспортирует около 70 самосвалов, произведенных в Шэньси, Хэнань и других местах. Отечественные производители и иностранные клиенты очень довольны этим, взятые нами обязательства нисколько не нарушаются, - сказал Чжоу Цзэцзян, коммерческий директор международной транспортно-экспедиторской компании в Хоргосе.

Таможенный инспектор таможни Хоргос Аблат Абылай заявил: "Наш следующий шаг, уделять повышенное внимание процессу таможенного оформления, усилить сотрудничество с казахстанскими коллегами, способствовать нормальному функционированию модели "передачи на пограничном мосту", совмещать с другим формами таможенной операции, непрерывно увеличивать пропускную способность автомобильного пункта пропуска.

Автомобильный пункт пропуска Хоргос является ближайшим и наиболее удобным переходом для Китая, который связывает с Центральной Азией, Западной Азией и даже Европой. Пункт пропуска расположен на стыке китайского и казахстанского участков автомагистрали "Западная Европа - Западный Китай" и имеет превосходное расположение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!