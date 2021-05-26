Казахстанский завод адаптирует автобусы под северные регионы

Выпуск автобусов начнется во второй половине 2021 года.

Плюсы собственного производства в машиностроении не только в доступности техники, комплектующих или высокого уровня сервиса. Одним из его больших преимуществ перед готовой продукцией является возможность адаптации под местные условия.

Так, высокая комфортабельность пневмо-автобусов SAZ LE60, ранее эксплуатируемых в основном в теплых южных регионах страны, уже в текущем году будет доступна и для потребителей северного Казахстана. Отечественный производитель совместно с партнерами уже приступил к разработке специального типа транспорта, подходящего под любые погодные условия.

Отмечается, что завод имеет возможность осуществить любую комплектацию автобусов SAZ под индивидуальные запросы регионов Казахстана.

Сегодня в рамках проекта состоялось подписание генерального соглашения о сотрудничестве между ТОО "СарыаркаАвтоПром" и ООО СП "Samauto".

Мы знаем проблему изношенности автобусных парков страны. Ее решение лежит в производстве доступной пассажирской техники. В выборе выпускаемой продукции мы исходим из технических характеристик – важен экологический класс Euro V, и безопасность пассажиров. Всем этим требованиям полностью отвечает автобус LE60, так что ждем его на маршрутах в Казахстане, - отметила президент ГК "Аллюр" Оксана Холстинина.

Выпуск автобусов начнется во второй половине текущего года, и к концу года стороны запланировали осуществить производство 200 единиц техники. А в следующем году увеличить это количество вдвое.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!